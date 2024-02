Paulo Sérgio pediu mais concentração aos jogadores do Portimonense. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, o treinador do conjunto algarvio disse que espera evitar erros primários para lutar pelo resultado até ao fim do duelo com os vimaranenses.

«Tem havido jogos em que os nossos erros nos tiram daquilo que é competir pelo resultado e isso não pode acontecer. A este nível, isso paga-se caro. Portanto, temos de ser mais atentos e mais concentrados, para que possamos competir pelo resultado.»

Paulo Sérgio antevê um teste duro frente aos conquistadores, que mereceram elogios do treinador do Portimonense.

«O Álvaro Pacheco está a fazer um fantástico trabalho, somando muitos pontos desde que pegou no leme. É uma equipa que também é jovem, recheada de valores.»

O jogo entre o Portimonense e o V. Guimarães está marcado para este sábado, às 18h00 e vai ter arbitragem de António Nobre.