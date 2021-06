Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações no final do empate em Espanha (0-0), comentando a candidatura de Portugal e Espanha à organização do Mundial 2030:

«É importante e os povos dos dois países devem estar entusiasmos com a ideia, porque representa o que de melhor há no mundo, enquanto países, mas também no futebol. São dois países lindíssimos, com palcos fantásticos e jogadores de grande qualidade. Temos tudo para que o Mundial2030 venha a ser realizado nestes dois países e será uma grande festa do futebol. Estes dois países são maravilhosos.»