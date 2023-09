Rúben Neves apresentou mialgias nesta quarta-feira e por isso trabalhou à parte dos restantes companheiros da seleção, na preparação para o jogo com a Eslováquia, agendado para esta sexta-feira.

O médio do Al Hilal foi a única baixa no treino conduzido por Roberto Martínez, tendo feito apenas corrida no campo de apoio, na véspera da partida para a Eslováquia, onde Portugal joga na sexta-feira, em partida de apuramento para o Europeu de 2024.

Num dia em que Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas e aproveitou para deixar um recado forte para os responsáveis do futebol português, durante os 15 minutos de treino aberto, os jogadores de campo fizeram exercícios de ativação divididos e em dois grupos primeiro, e depois em quatro, numa competição de progressão de bola e passe.

Os três guarda-redes convocados pelo selecionador trabalharam com os treinadores de guarda-redes à parte.

A comitiva lusa parte para Bratislava nesta quinta-feira, às 11h. A conferência de antevisão ao jogo será feita já em solo eslovaco, com Roberto Martínez e um jogador a falarem aos jornalistas às 17h45 locais (menos uma hora em Portugal Continental). O treino está agendado para as 18h30.