Vitinha tornou-se nesta terça-feira o 57.º jogador a ser lançado por Fernando Santos na seleção principal.

O médio do FC Porto entrou nos descontos do jogo de Portugal diante da Macedónia do Norte, que valeu o apuramento para o Mundial do Qatar, somando a primeira internacionalização AA.

Todos os jogadores lançados na Seleção por Fernando Santos:

Cedric, João Mário, Raphael Guerreiro, José Fonte, Tiago Gomes, Adrien Silva, Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra, Danilo, Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Lucas João, Ricardo Pereira, Renato Sanches, André Silva, João Cancelo, Gelson Martins, Marafona, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues, Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira, Rony Lopes, Mário Rui, Rúben Dias, Sérgio Oliveira, Gedson Fernandes, Hélder Costa, Pedro Mendes, Cláudio Ramos, Dyego Sousa, João Félix, Diogo Jota, Francisco Trincão, Rúben Semedo, Daniel Podence, Domingos Duarte, Pedro Neto, Paulinho, Nuno Mendes, João Palhinha, Pedro Gonçalves, Rui Silva, Diogo Dalot, Otávio, Diogo Costa, Matheus Nunes, Rafael Leão e Vitinha.