Ao quinto teste, o segundo à porta aberta, o FC Porto sofreu a primeira derrota na pré-temporada. Os dragões perderam por 1-0 frente ao Wolverhampton.



Um reencontro amargo com Julen Lopetegui, no fundo.



Um golo de Pedro Neto, aos 19 minutos, acabou por decidir a partida a favor da equipa inglesa. Um derrota que não espelha o que se passou na partida, visto que os vice-campeões nacionais estiveram por cima a grande maioria da partida (sobretudo na segunda parte) e criaram ocasiões para não perderem.



Sérgio Conceição apostou em Otávio e Eustáquio, deixando André Franco e Grujic, titulares na partida com o Cardiff, no banco de suplentes. Os azuis e brancos até começaram melhor e criaram uma boa situação para marcar pelo internacional canadiano, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.



Na primeira aproximação à baliza de Diogo Costa, os lobos marcaram. Pedro Neto recuperou em zona adiantada, tocou para Sarabia e o espanhol conduziu pelo corredor central até libertar em Matheus Cunha. O brasileiro serviu de bandeja Pedro Neto que, nas costas de Pepê, encostou para o 0-1.



Apesar de ter maior domínio, o FC Porto apenas colocou a defesa adversária em sobressalto por uma vez através de um lance individual de Otávio. Porém, Dawson impediu que o internacional português assiste-se Toni Martínez.



A segunda parte foi diferente com os azuis e brancos a terem domínio quase total da partida. Logo aos cinco minutos da etapa complementar, Taremi viu o ex-FC Porto José Sá negar-lhe o golo com uma excelente defesa.



O FC Porto sentiu-se cada vez mais confortável na partida, conseguiu inúmeros cruzamentos e à imagem do que é habitual desde a chegada de Conceição, teve coração, vontade e entrega, mas pecou na finalização. Que o diga Fran Navarro, que desperdiçou uma excelente ocasião perante o guarda-redes português dos Wolves.



Os portistas podem ainda levantar a lesão sofrida por Gabriel Veron. O brasileiro entrou aos 73 minutos, mas deu o lugar a Dinis Rodrigues aos 82 minutos depois de se ter queixado da coxa.



Apesar da derrota, a primeira na pré-temporada, o FC Porto deixou muitos sinais positivos. Ainda há, naturalmente, arestas a limar, mas não faltará tempo para isso: o primeiro jogo da época, a Supertaça Cândido de Oliveira contra o Benfica, está agendada para 9 de agosto.