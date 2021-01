O Arsenal recebeu o Newcastle no Emirates e venceu por 3-0, com um «bis» de Aubameyang, agudizando a crise da equipa de St. James Park que não venceu nenhum dos últimos nove jogos em todas as competições.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os gunners dispararam no marcador, com Aubameyang, que só tinha marcado três golos esta época, a marcar por duas vezes, aos 50 e aos 77 minutos, pela equipa londrina que contou ainda com um golo de Bukayo Saka (61m) pelo meio.

Apesar do início de época desastroso, o Arsenal somou agora o quinto jogo consecutivo sem sofrer golos, o que já não acontecia desde 2009.

Com este triunfo, o Arsenal sobe até ao décimo lugar, com 27 pontos, mais doze do que o Newcastle que é 15.º.