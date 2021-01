É um registo dado a conhecer pela base de dados Opta esta segunda-feira, dia seguinte à vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace e de mais uma clean sheet (a quarta consecutiva) da equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Nós últimos 20 jogos oficiais, o conjunto orientado por Pep Guardiola, que comemora hoje 50 anos, sofreu apenas seis golos, tendo terminado 15 vezes com a baliza a zeros.

6 - Manchester City have conceded just six goals in their last 20 games in all competitions - the fewest by an English top-flight team over a 20-game span since Chelsea between May and November 2004 (5 goals). Wall. pic.twitter.com/NaPkWFqFaO — OptaJoe (@OptaJoe) January 18, 2021

Lembra a Opta que não era visto melhor numa equipa da Premier League desde o Chelsea de José Mourinho, que na primeira época em Inglaterra (2004) chegou a novembro apenas com cinco golos sofridos: 19 jogos mais um no final da temporada anterior, ainda com Claudio Ranieri ao leme.

Estes dados são indissociáveis da chegada de Rúben Dias à poderosa equipa inglesa. Na referida série de 20 jogos, o internacional português ex-Benfica esteve presente em 18: falhou apenas duas partidas para a Liga dos Campeões diante de Olympiakos e Marselha, nas quais o City não sofreu qualquer golo.

Os números da equipa de Pep Guardiola pré-Rúben Dias mostram a dimensão de um problema defensivo que não voltou a repetir-se após a chegada do defesa de 23 anos a Terras de Sua Majestade: sete golos sofridos em apenas quatro jogos, cinco deles em casa diante do Leicester numa derrota por 5-2. Com ele, o Manchester City sofreu nove golos, mas fê-lo em 22 encontros.

Justiça seja feita também a João Cancelo, outro português que alinha regularmente no lado direito da defesa dos citizens, ainda que tenha uma vocação mais ofensiva e a estabilidade defensiva da equipa de Manchester esteja menos dependente dele do que, por exemplo de Rúben Dias e John Stones, opções mais repetidas para o eixo central do setor mais recuado. A primeira aparição de Cancelo pelo City na presente temporada foi apenas a 17 de outubro, naquele que foi o quinto jogo do conjunto no norte de Inglaterra na presente temporada. Antes, oito golos sofridos em cinco jogos, os mesmos que nas 21 partidas nas quais contou com o lateral de 26 anos.