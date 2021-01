O Leicester é o surpreendente líder da Premier League depois de, na terça-feira, ter batido o Chelsea por 2-0. Pode ser um primeiro lugar efémero, uma vez que os foxes podem ser alcançados já esta quarta-feira pelo Manchester City, que ainda tem um jogo em atraso e recebe o Aston Villa, ou mesmo ultrapassados pelos Manchester United que, com apenas menos um ponto, visita o Fulham.

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, assume que vai ser difícil continuar a ombrear entre os grandes, mas também diz que isso é um enorme «desafio» para a sua equipa. «Não penso muito nisso, temos visto muitas alterações ao longo de toda a temporada. O Tottenham, há algumas semanas, era um sério candidato ao título. O Chelsea também já o foi há cinco, seis semanas. Todo a gente falava sobre eles. As pessoas colocam-nos entre os candidatos porque somos os primeiros e jogamos bem. Mas ainda há o Manchester City. O Liverpool, que é o campeão, e o Manchester United também têm estado bem», destacou o treinador no final do jogo com o Chelsea.

O Leicester pode cair do poleiro já esta quarta-feira, mas Rodgers diz que a sua equipa encara como um «desafio» poder continuar a lutar entre os grandes candidatos ao título na Premier League. «Ver o Leicester ao nível destas equipas deixa-me extremamente feliz. Por outro lado, para nós, continuar no topo da classificação será um desafio enorme. Mas estamos determinados em aceitar esse desafio e vamos fazer de tudo para poder continuar a fazê-lo», destacou ainda o comandante do Leicester.