O Liverpool voltou a travar a fundo na Premier League em visita ao City Ground, caindo com uma derrota diante do último classificado, o Nottingham Forest (0-1), resultado que mantém a equipa de Jurgen Klopp retida no sétimo lugar da classificação, a onze pontos do líder Arsenal que só joga este domingo em Southampton.

Veja o golo solitário que decidiu o jogo

A goleada ao Glasgow Rangers (7-1) na Liga Europa e o triunfo sobre o campeão Manchester City (1-0), reforçado depois com novo triunfo sobre o West Ham (1-0), davam a ideia que a equipa de Klopp tinha reencontrado o trilho do sucesso, mas este sábado, voltou a tropeçar, de forma inesperada, diante do último classificado.

Com Fábio Carvalho a titular no ataque, com Roberto Firmino e Mohamed Salah, o Liverpool não foi capaz de marcar um golo e acabou surpreendido, no início da segunda parte, aos 55 minutos. Taiwo Awoniyi, formado no Liverpool, arrancou um livre, Steve Cook cruzou, Awoniyi atirou ao poste e, na recarga, acabou mesmo por bater Alisson.

O Liverpool ainda lutou pelo empate até ao final do jogo, Firmino teve uma oportunidade soberana para marcar, mas o Nottingham arregaçou as mangas e acabou por segurar o precioso resultado que lhe permite sair do último lugar, onde fica agora o Leicester.

O Liverpool continua, assim, a onze pontos do líder Arsenal e pode agora ver os gunners aumentarem a diferença, este domingo, para catorze pontos.