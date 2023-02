O Tottenham venceu o dérbi londrino com o West Ham (2-0), com dois golos na segunda parte que lhe permitem ultrapassar o Newcastle e chegar ao top-four da Premier League, o apetecido lugar que abre as portas da Liga dos Campeões para a próxima época.

Pedro Porro (ex-Sporting), tal como aconteceu no duelo com o AC Milan para a Champions, não saiu do banco de suplentes.

Depois de uma primeira parte com intenso equilíbrio, mas já com um ascendente claro dos Spurs, a equipa da casa acabou por chegar à vantagem no início do segundo tempo, aos 56 minutos, num lance construído pelas «asas» da equipa, com Ben Davies a cruzar para a finalização de Emerson Royal no coração da área.

O Tottenham acabou por dobrar a vantagem, já com o West Ham em quebra, ao minuto 72, com Harry Kane a rodopiar sobre um adversário e destacar o sul-coreano Son Heung-min que bateu Lukaz Fabianski.

Uma vantagem que os Spurs geriram, com tranquilidade, até final. Uma vitória importante que permite à equipa comandada por Antonio Conte subir até ao quarto lugar, com mais um ponto do que o Newcaste que perdeu, em casa, com o Liverpool, mas tem ainda um jogo em atraso por disputar.

Vida mais complicada para o West Ham que continua na antepenúltima posição, em posição de despromoção, com apenas 20 pontos.

