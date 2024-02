Na antecâmara da visita do Liverpool ao Arsenal, a contar para a 23.ª jornada da Premier League, Klopp foi interrompido na sala de conferência de imprensa...pelo dentista.

Enquanto o jornalista questionava o técnico alemão sobre a obrigatoriedade de vencer, o olhar de Klopp prendeu-se ao ecrã e partilhou: «O meu dentista está a ligar». Seguiu-se novo momento de boa disposição, como é hábito quando Klopp fala aos jornalistas.

Antes, o treinador dos «reds» abordou o momento de Darwin Núñez, e lembrou que o penálti falhado frente ao Chelsea, assim como os vários remates aos «ferros» da baliza contrária fazem parte de erros «humanos».

«Ele dá-nos muito mais, não o julgo por esses momentos, mas sim pela assistência para o Luis Díaz, foi muito importante e decisivo. Isso é fantástico, sem estar importado com azar ou o que poderia ter feito melhor. Estou mais que feliz com ele», rematou Klopp.

O Liverpool visita o Arsenal este domingo, numa partida agendada para as 16h30. Os «reds» lideram o campeonato, com mais cinco pontos em relação ao Manchester City, que guarda uma partida em atraso. Por sua vez, os «gunners», adversários do FC Porto nos «oitavos» da Liga dos Campeões, ocupam a terceira posição, em igualdade pontual com os «citizens».