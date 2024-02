Uma imagem que alegrará os adeptos do Manchester United, mas deixará um «amargo de boca» aos aficionados do Arsenal. Robin Van Persie, antigo avançado que passou oito épocas nos «gunners» e três nos «red devils», visitou o centro de treinos do United.

No âmbito da licença UEFA Pro, o grau mais elevado, os treinadores deverão completar, no mínimo, 360 horas de formação e completar várias «visitas de estudo». Por isso, na manhã desta terça-feira, Van Persie, agora ao leme dos sub-19 do Feyenoord, voltou a Manchester para tirar algumas notas do trabalho do compatriota Ten Hag.

O antigo internacional neerlandês estreou-se como sénior em 2001, no Feyenoord, clube onde se formou e, mais tarde, completou o último jogo da carreira, em 2019. Pelo meio, Van Persie representou o Fenerbahçe, além de Arsenal e Manchester United. Enquanto treinador, foi adjunto da equipa principal do Feyenoord, entre 2019 e 2022.