Kévin Zohi, avançado de 24 anos, é a mais recente contratação do Vizela. O jogador maliano, também com nacionalidade marfinense, assinou pelos minhotos por três temporadas.

«A primeira sensação foi excelente, as instalações são boas. Já desconfiava, porque quando me falaram do FC Vizela, telefonei ao Koffi [lateral direito do clube] e ele disse-me coisas muito positivas. Falou-me do treinador e do espírito de família da equipa. Disse-me que é uma equipa que gosta de atacar», afirmou o jogador, em declarações publicadas no site oficial do clube vizelense.

O jogador contratado ao Estrasburgo é o sétimo reforço confirmado pelo Vizela para a temporada 2021/22, depois do guarda-redes Charles (ex-Marítimo), dos defesas Bruno Wilson (ex-Sporting de Braga), dos médios Tomás Silva e Nuno Moreira (ex-Sporting) e Alex Méndez (ex-Ajax, dos Países Baixos), bem como do avançado Schettine, emprestado pelo Braga.