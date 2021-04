Mouctar Diakhaby quebrou esta terça-feira o silencio e falou pela primeira vez sobre a acusação de racismo que fez a Juan Cala no decorrer do jogo do Valência frente ao Cádiz.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o jogador do clube che deu a sua versão dos factos, reiterando a acusação e dizendo que Cala o chamou de «preto de m****».

«Quero falar do que aconteceu em Cádiz no domingo. Depois de dois dias, estou muito tranquilo e quero falar. Houve uma jogada em que um jogador [Juan Cala] me insulta. E as palavras foram: ‘Preto de m****’. Ele disse-me isso. Não posso aceitar isto. Todos viram as minhas reações, isto não pode acontecer na vida normal, sobretudo no futebol, que é um desporto de respeito», começou por dizer.

«Depois disso, eu e os meus colegas de equipa decidimos ir para os balneários, uma boa decisão, e logo um jogador do Cádiz perguntou a um jogador nosso [do Valência] que se o Cala pedisse desculpa, voltaríamos ao campo. Eu e os meus colegas dissemos que não, porque as coisas não são assim. Não se pode fazer alguma coisa, pedir desculpa e seguir em frente», prosseguiu.

O médio francês diz que está bem, mas assumiu que ficou muito magoado com o sucedido: «Hoje sinto-me bem, mas doeu-me muito. É a vida, mas espero que a Liga espanhola consiga ter provas para que tudo fique claro e possa tomar ações. E quero agradecer ao Valência, aos meus companheiros, aos meus treinadores e aos adeptos pelo carinho e apoio que me deram. E quero dizer que estou bem. Obrigado.»

Recorde-se que o Cádiz-Valência, de domingo, foi interrompido perto da meia-hora de jogo, depois de Diakhaby se ter queixado de ter sofrido insultos racistas por parte de Juan Cala. As duas equipas recolheram aos balneários, mas passado alguns minutos o jogo reatou, com a equipa da casa a assegurar os três pontos nos instantes finais.

Veja o relato de Diakhaby no vídeo acima associado.