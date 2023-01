O futebol italiano voltou a ser assolado por mais um caso de evidente racismo na passada quarta-feira, no decorrer da receção do Lecce à Lazio, mais uma vez protagonizado pelos adeptos do clube romano, desta vez com cânticos dirigidos aos jogadores de origem africana da equipa da casa, o zambiano Lemack Banda e o franco-camaronês Samuel Umtiti.

O árbitro chegou mesmo a interromper o jogo e os insultos dos adeptos da Lazio acabaram por ser abafados pelo apoio dos adeptos do Lecce que gritaram pelo nome de Umtiti ao ponto de levar o internacional francês às lágrimas.

Um pormenor que o Lecce fez questão de destacar nas redes sociais. «Os cânticos racistas foram abafados pelos cânticos de apoio. Todo o povo giallosso começou a gritar um só nome: Samuel Umtiti», escreveu o clube italiano na sua conta no Twitter.

A liga e a federação italiana ainda não tomaram uma posição sobre este caso, mas o presidente da FIFA, Gianni Ingantino também já reagiu nas redes sociais, «Solidariedade para com Samuel Umtiti e Lameck Banda. Vamos gritar bem alto e claro, NÃO AO RACISMO», escreveu o dirigente.

No jogo em causa, relativo à 16.ª jornada da Série A, o Lecce acabou por vencer a Lazio por 2-1.