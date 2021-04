Os jogadores Trent Alexander-Arnold e Naby Keita foram alvos de insultos racistas nas redes sociais após a derrota com o Real Madrid (3-1), nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, revelou o Liverpool.

«É completamente inaceitável e estas situações têm que parar. O Liverpool condena todo o tipo de discriminação e vai continuar a lutar pela inclusão. O clube está a investigar este terrível abuso racial», disse um porta-voz dos reds aos jornalistas britânicos.

Numa publicação na página oficial do Liverpool no Instagram, tanto Alexander-Arnold como Keita receberam ícones de macacos, horas depois do desaire no encontro da primeira mão dos quartos da Champions.

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021

Os casos de abusos raciais a jogadores da Premier League tem sido frequente nos últimos meses, o que levou alguns a encerrarem as suas contas nas variadas redes sociais.

Por essa razão, praticamente todos os clubes da liga inglesa, e o organizador da competição, pediram às plataformas responsáveis pelas redes sociais que sejam aplicadas medidas urgentes para evitar este tipo de episódios.

Na semana passada, o Manchester United lançou mesmo uma campanha para que casos de racismo ou discriminação sejam denunciados pelos próprios utilizadores das redes sociais.