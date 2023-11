A 4.ª jornada da fase de grupos das competições europeias deixou Portugal, ainda que com ligeira aproximação aos Países Baixos, bem mais longe da França no ranking UEFA.

Se é certo que a jornada de Liga dos Campeões permitiu, entre terça-feira e quarta-feira, uma aproximação de Portugal a França, embora uma fuga por parte dos Países Baixos aos lusos, os jogos da Liga Europa e da Liga Conferência desta quinta-feira ditaram o contrário. Foram arrasadores, dado o dia quase perfeito para França, que não só fugiu mais a Portugal, como está em cima dos neerlandeses.

Contas feitas, nesta semana europeia, Portugal somou pontos com as vitórias de FC Porto (2-0 ao Antuérpia para a Champions) e do Sporting (2-1 ao Raków para a Liga Europa).

Como cada vitória vale dois pontos para o ranking, Portugal, 7.º classificado na hierarquia UEFA, somou quatro pontos. Como divide por seis clubes na UEFA em 2023/24, angariou mais 0.666 pontos para o ranking graças a dragões e leões.

Já os Países Baixos tiveram apenas a vitória do PSV Eindhoven ante o Lens para a Champions (1-0). Também para a Champions, o Feyenoord perdeu na visita à Lazio (1-0). Esta quinta-feira também foi negra para os neerlandeses, com a derrota caseira do Ajax ante o Brighton para a Liga Europa (0-2) e a do AZ Alkmaar na visita ao Aston Villa (2-1) para a Liga Conferência.

Contas feitas, Países Baixos somou dois pontos nesta semana europeia com a vitória do PSV e, como divide por cinco clubes em 2023/24, angariou mais 0.4 pontos para o ranking.

E se é, com isto, verdade que Portugal encurtou – ainda que residualmente – a diferença para o atual 5.º classificado do ranking UEFA, o mesmo não se pode dizer da França, 6.ª classificada, que teve uma semana arrasadora face a Países Baixos e Portugal, sobretudo pelo que fez esta quinta-feira.

Se na Champions teve derrotas de PSG ante o Milan (2-1) e do Lens ante o PSV (1-0), brilhou com três vitórias na Liga Europa esta quinta-feira: o Rennes venceu na receção ao Panathinaikos (3-1), o Marselha triunfou na visita ao AEK Atenas (0-2) e o Toulouse teve um triunfo sensacional ante o Liverpool, por 3-2. Além disso, os franceses contaram com o empate do Lille na visita ao Slovan Bratislava, para a Liga Conferência (1-1).

Com este desempenho, França somou mais sete pontos para o ranking (dois por cada uma das três vitórias, mais um pelo empate do Lille). Com estes sete pontos e como França divide por seis clubes em 2023/24, somou mais 1.116 pontos para o ranking.

Contas feitas, na disputa pelo 5.º lugar do ranking UEFA, do qual Portugal está cada vez mais longe, a grande vencedora da semana foi a França, que está mais perto do que nunca esta época dos neerlandeses: tem 57.497 pontos no ranking que é feito a cinco anos, para 57.500 dos Países Baixos! Já Portugal é 7.º, com 50.482 pontos. Atrás de Portugal, a Bélgica, em 8.º lugar, está com melhor época do que os lusos (8.600 pontos), mas ainda longe, com os 43.000 pontos a cinco anos, desde 2019/20.

Em 2023/24, Portugal leva 5.166 pontos, bem menos do que os 6.916 de França e dos 6.200 dos neerlandeses… pelo que a luta pelo 5.º e até pelo 6.º lugar revela-se cada vez mais difícil.