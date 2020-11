O avançado Pedro Neto foi o único titular da vitória por 7-0 diante da Andorra que marcou presença no treino de Portugal, na sessão matinal desta quinta-feira.

O selecionador nacional, Fernando Santos, já contou também com Raphael Guerreiro, que foi autorizado a chegar mais tarde à Cidade do Futebol, enquanto os restantes jogadores fizeram trabalho de recuperação.

No regresso aos trabalhos, o selecionador teve à disposição William Carvalho, Danilo, Bernardo Silva, Diogo Jota e João Félix, que entraram no decorrer do particular desta quarta-feira, e ainda Bruno Fernandes, Ruben Neves, Rui Patrício, Rui Silva, Rúben Dias, João Cancelo e José Fonte, que não foram opções.

O capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, foi o único dos suplentes utilizados a estar ausente da sessão.

Portugal prepara a receção à campeã mundial França, numa altura em que as duas equipas disputam a liderança do grupo 3 da Liga das Nações, ambas com dez pontos, e ainda faltam disputar duas rondas. O encontro está agendado para este sábado, a partir das 19h45, no Estádio da Luz.