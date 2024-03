Esta temporada está a ser um verdadeiro pesadelo para Thibaut Courtois, guarda-redes belga do Real Madrid, que, depois de ter sido operado ao joelho esquerdo em agosto, foi esta quarta-feira operado ao joelho direito quando já estava na fase final da recuperação da primeira intervenção cirúrgica. Uma época, sem jogos, para esquecer.

Em agosto sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo que o obrigou a um longo processo de recuperação. Na passada terça-feira, quando já estava a trabalhar no relvado, sofreu outra lesão grave, agora no menisco do joelho direto que o levou a nova intervenção cirúrgica, realizada já esta quarta-feira, com sucesso.

Desta vez, o Real Madrid não avançou qualquer estimativa para o regresso do guarda-redes de 31 anos, dizendo apenas que o processo de recuperação arranca «dentro de poucos dias».

Courtois, que acumulou 230 jogos pelo Real Madrid, desde que foi contratado ao Chelsea, em 2018, ainda não jogou esta temporada. O clube merengue contratou o internacional espanhol Kepa Arrizabalaga, por empréstimo do Chelsea, mas nos últimos jogos o titular tem sido o ucraniano Andriy Lunin.