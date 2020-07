Sergio Ramos enalteceu o papel de Zinedine Zidane na conquista do título do Real Madrid, confirmada esta quinta-feira, depois do triunfo frente ao Villarreal.

«Zidane é a chave. Acreditamos nele e no seu trabalho. Tudo o que toca torna-se sagrado. É único», afirmou o central, à Movistar.

«Gostava de acabar a carreira aqui. Acho que não há qualquer problema. Vou estar aqui os anos que o presidente [Florentino Pérez] queira», acrescentou, durante a festa dos merengues, que pode ver no vídeo associado em cima.