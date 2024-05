Rodrygo, uma das principais referências no ataque do Real Madrid, deu uma entrevista à GQ, poucos dias antes da final da Liga dos Campeões, frente ao Dortmund, onde falou sobre vários temas, entre eles o legado dos merengues na maior competição do mundo.

«Diz-se que o Real Madrid nunca perde finais e espero que volte a acontecer. Sempre vi o Real Madrid a vencer todas as finais e espero que continue assim. Eu digo sempre que uma final é 50/50. Claro que, por sermos o Real Madrid, colocam-nos como favoritos, mas para mim ainda é 50/50», começou por dizer o futebolista brasileiro.

Numa hipotética escala de zero a dez, Rodrygo confessou que tem «mil de vontade» em vencer esta Liga dos Campeões e juntar o troféu àquele que já tem no palmarés, depois de vencerem o Liverpool na final de 2021/22.

«Já ganhei uma Liga dos Campeões e estou muito feliz com isso, mas quero mais, quero muito mais. Os meus colegas mais velhos são malucos. Nacho, Modric e Carvajal... eles estão lá há muitos anos e ainda querem vencer como no primeiro dia», contou.

Sobre a caminhada até à final, eliminando o Leipzig (2-1), o Manchester City (5-4) e o Bayern Munique (4-3), o avançado brasileiro admitiu que a equipa de Pep Guardiola foi o adversário mais complicado, mas que a final com o Dortmund «também será muito difícil».

«Para ser sincero, sabíamos que eles eram melhores. Para mim é a melhor equipa do mundo (Man. City), aquela que joga melhor futebol. Acho que o rival mais difícil já se foi, mas isso não significa que agora será fácil vencer a final. Com o Bayern foi muito difícil e com o Dortmund também será muito difícil», destacou.

Por fim, em tom de brincadeira, o internacional brasileiro afirmou que não é só no futebol que tem qualidade, mas também no skate, desporto que praticava com os amigos na rua e onde apresentava uma habilidade «marcante».