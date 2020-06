Nuno Mendes teve esta quinta-feira um dia para mais tarde recordar.

O lateral-esquerdo estreou-se a titular pelo Sporting, na vitória frente ao Tondela, e renovou contrato com os leões logo a seguir à partida, ainda no Estádio de Alvalade e com a presença entretanto do empresário Miguel Pinho.

Nuno Mendes rubricou um contrato válido até 2025, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Passará agora a ganhar um salário anual de 120 mil euros e um prémio de cinco mil euros por cada dez jogos na equipa principal. De resto, a intenção do clube leonino em relação ao jovem da formação já tinha sido adiantada pelo Maisfutebol na passada segunda-feira.

Refira-se que o timing da renovação de contrato não foi escolhido ao acaso. O defesa completa 18 anos precisamente esta sexta-feira e o vínculo foi assinado após o jogo terminar, já depois das 00h00.

As condições oferecidas pelo Sporting a Nuno Mendes são em tudo idênticas às que o clube deu a Eduardo Quaresma: um ordenado anual de 120 mil euros, acrescido de um prémio de cinco mil euros por cada dez jogos realizados pela equipa principal.

Nota ainda para o facto de a empresa que representa o jogador, a Positionumber, ter publicado esta manhã uma foto do jogador ao lado do agente Miguel Pinho, depois de cumpridas as formalidades em relação à assinatura do novo contrato.