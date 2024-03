Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Sp. Braga:

«Parece-me claramente que arrancamos aqui mais uma exibição consistente, na perspetiva de que jogámos contra uma equipa que está no top 4. Sabíamos que o Sp. Braga nos ia pressionar e conseguimos ter personalidade suficiente para controlar a entrada. Tivemos dinâmica no meio-campo, mas nem sempre definimos bem. Conseguimos na primeira parte criar algumas oportunidades de golo. Foi uma primeira parte equilibrada e bem jogada. Exibição competente, a conseguir jogar e a pressionar o Sp. Braga e com a possibilidade de fazer golo.

Na segunda parte estivemos em crescendo, a partir dos 70 minutos fomos a equipa que mais perigo criou, tivemos várias situações para fazer golo e o Sp. Braga teve o golo e pouco mais por mérito nosso. Satisfeito pela exibição porque os jogadores foram corajosos, houve compromisso, fica um ponto, mas merecíamos os três.

[segundo empate consecutivo a zero, o que está a faltar para marcar?] São jogos diferente.

No Moreirense não conseguimos criar, foi um jogo de mais duelos, de muita luta e este não. Sentimos neste jogo mais confortáveis, criámos oportunidades, mas faltou-nos eficácia. Tudo o que os jogadores controlam e colocar em prática o que trabalhámos, estamos a fazer. Temos nove pontos desde janeiro. As exibições com FC Porto, Sporting e Sp. Braga foram uma demonstração de força de nossa parte. Agora temos de ir fora buscar pontos».