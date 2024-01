O Rio Ave fechou as contratações de Tanlongo e Hélder Sá, que chegam do Sporting e do V. Guimarães, respetivamente, para reforçar a equipa de Luís Freire na segunda metade da temporada.

Tanlongo, como o Maisfutebol já tinha avançado, chega a Vila do Conde por empréstimo do Sporting, válido até 30 de junho de 2024, sem opção de compra. O médio argentino regressa à Liga, após um empréstimo pouco conseguido ao Copenhaga.

Já Hélder Sá, como o Maisfutebol também tinha avançado, reforça o Rio Ave em definitivo, deixando o V. Guimarães, clube no qual se formou e que o emprestou ao Radomiak Radom, da Polónia, clube no qual também não foi feliz, realizando apenas um jogo e marcando um golo.

O médio e o lateral esquerdo vão ser oficializados pelo Rio Ave já nos próximos dias.

Já Rodrigo Ribeiro, que também esteve em cima da mesa para reforçar o Rio Ave, caiu como hipótese para já. Os dois clubes estiveram a conversar, mas não houve acordo e as conversas terminaram. Pelo menos por agora.