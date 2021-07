Figura: Roger

Quinze aninhos de irreverência de pura. O jovem extremo que Carlos Carvalhal tem elogiado durante a pré-época entrou a cerca de 15 minutos do fim e foi logo para cima do adversário, arrancando um canto na primeira vez que tocou na bola. Logo a seguir, fechou surgiu a fechar defensivamente, cedendo ele também um canto, numa ação muito aplaudida pelos companheiros. Sem receio de arriscar no um para um, o jovem adolescente criou mutas dificuldades à defesa francesa… e deixou água na boca aos adeptos bracarenses. ‘Roger that’! O miúdo tem mesmo potencial.

Positivo: Paulo Oliveira

Voltou mais maduro após os anos em Espanha. O central foi o único reforço a começar de início e fez todo o jogo, mostrando-se atento na defesa da sua área, sem precisar de ser exuberante.

Negativo: o susto com Raúl Silva e Sequeira

Perto do intervalo, Carlos Carvalhal apanhou um valente susto, depois de Sequeira e Raúl Silva terem ficado ambos a sangrar abundantemente da cabeça devido a choque. O brasileiro saiu mesmo direto para o baleneário, muito queixoso, aparentemente com um corte na zona do sobrolho. Na segunda parte chegou a informação de que as situações dos dois atletas não eram preocupante.

OUTROS DESTAQUES

Abel Ruiz

O espanhol foi o autor do golo bracarense, num movimento muito interessante e uma finalização plena de classe na cara de Mandanda. Soma pontos numa altura em que tem a concorrência de Mario González, uma das boas surpresas da época passada, então ao serviço do Tondela.

Fabiano

Duas arrancadas do lateral-direito brasileiro originaram dois cantos nos primeiros dez minutos de jogo. O jogador de 24 anos que na época passada esteve emprestado à Académica foi um dos dois jogadores que fez os 90 minutos e deixou boas indicações… enquanto houve pernas. Na segunda parte, após a entrada de Tiago Esgaio, passou para o lado esquerdo e deixou de aparecer com tanta frequência no apoio ao ataque. Com o decorrer do jogo começaram a surgir alguns erros, que se entendem pela fadiga acumulada.

Fábio Martins

Entrou ao intervalo, mas não foi o Fábio Martins dos tempos do Famalicão. Parece faltar ainda confiança ao extremo, porque a qualidade, todos sabem que está lá.

Mario González

Depois de o compatriota e concorrente Abel Ruiz ter marcado na primeira parte, o avançado ex-Tondela entrou mais ‘pressionado’. Acabou um pouco prejudicado pelo facto de o Sp. Braga ter tido menos bola na segunda parte, estando mais longe do jogo.

Tiago Esgaio

Não comprometeu defensivamente. Essa é a principal tarefa de um lateral. Mas também não acrescentou muito em termos ofensivos, o que também se percebe pelo maior domínio do Marselha na segunda parte, quando o ex-Belenenses jogou.