O governo saudita, através do Fundo de Investimento Público que controla os principais clubes do país, fez uma proposta de 900 milhões de euros para adquirir a Roma.

Segundo a Gazzetta dello Sport, representantes do departamento jurídico do clube italiano estiveram esta semana em Riade para se inteirarem da proposta do fundo saudita.

Atualmente, refira-se, a Roma é detida pela família Friedkin, a qual comprou o clube em 2020, por uma verba a rondar os 600 milhões de euros.

Além de controlar o Al Nassr, o Al Hilal, o Al Ittihad e o Al Ahli, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é dono ainda do Newcastle, de Inglaterra.

De resto, a Roma já é patrocinada pela Arábia Saudita: faz publicidade ao turismo de Riade nas camisolas de jogo.