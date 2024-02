Para táticas bem sucedidas, estratégias – fora de campo – inesperadas. Na véspera da receção ao Torino, agendada para esta segunda-feira, Daniele De Rossi viu-se obrigado a adiar o último treino antes do encontro, que contemplaria o aprimorar do desenho tático e de estratégias ofensivas.

Tal se sucedeu porque Michele Orecchio, adjunto de Ivan Juric, estaria a «espiar» os «giallorossi», que venceram quatro dos últimos cinco jogos na Serie A.

A informação foi avançada pelo Il Messaggero. Curiosamente, não é a primeira vez que o núcleo romano lida com uma situação destas, uma vez que, ainda com José Mourinho ao leme, outro «espião» foi identificado no centro de treinos. Reforçado o sistema de segurança, Michele Orecchio foi avistado junto a um muro, o que levou a polícia a «convidar» o adjunto do Torino a deixar o local.

Assim, os desenhos táticos para o encontro da 26.ª jornada da Serie A ficaram guardados para a manhã desta segunda-feira, horas antes da partida, agendada para as 17h30.

A Roma é sexta, com 41 pontos, mas, em caso de triunfo, poderá encurtar distâncias para a Atalanta, que segue com 46 pontos, e escapar à rival Lazio.