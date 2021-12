A Roma garantiu na quinta-feira à noite o apuramento para os oitavos de final da Liga Conferência, mas José Mourinho não estava propriamente satisfeito no final do triunfo por 3-2 frente ao CSKA Sófia.

Em declarações após o jogo, o técnico português considerou «inaceitáveis» os dois golos sofridos pela equipa romana.

«É inadmissível eles terem recuperado de 3-0 para 3-2, depois de termos estado 45 minutos no comando. Estou feliz por ter vencido e por ser primeiro do grupo, mas os dois golos sofridos são inaceitáveis», afirmou, citado pela Gazzetta dello Sport.

Ainda assim, houve um jogador a merecer elogios de Mourinho: Borja Mayoral.

«Gostei do Borja Mayoral, além do golo, mas também pela atitude, ele é alguém que trabalha sempre. A qualidade no jogo dele foi uma das poucas coisas que gostei na equipa», atirou.