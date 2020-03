Após ter brincado com o coronavírus, Rudy Gobert foi o primeiro jogador da NBA a testar positivo. Isolado desde o dia 11 de março, o basquetebolista francês relatou que perda de olfacto e paladar fazem parte dos sintomas da Covid-19.



«Só para atualizar, as perda de olfacto e de paladar são definitivamente sintomas. Não consigo sentir o cheiro de nada há quatro dias. Há alguém sentiu algo do género?», questionou o jogador dos Utah Jazz.



Lembre-se que além de Gobert, os Jazz viram Donovan Mitchell testar positivo para Covid-19.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?