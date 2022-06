O central João Afonso vai permanecer no Santa Clara na próxima temporada, depois de ter renovado contrato até junho de 2023, anunciaram os açorianos.

«Constituído o interesse de ambas as partes com uma excelente relação de confiança, a renovação de contrato com o atleta dá-se pela valia desportiva e humana que compõe ao grupo de trabalho», lê-se na nota do emblema da I Liga.

João Afonso, de 32 anos, pertence aos quadros do Santa Clara desde 2019 e, na última época, disputou 25 encontros. Soma ainda passagens por Benfica de Castelo Branco, Vitória de Guimarães, Estoril e Córdoba.