Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, quer uma equipa com «competência» para derrotar o Famalicão, último classificado, no jogo da 14.ª jornada, de forma a continuar o «percurso positivo» da equipa açoriana na Liga.

«Vamos para dentro de campo com esse objetivo, respeitando o adversário, que tem muito valor, mas com a ambição natural de quem quer continuar a fazer um percurso positivo. Neste caso uma vitória dá-nos essa possibilidade», declarou o treinador na antevisão do jogo deste domingo.

O treinador dos açorianos pretende, acima de tudo, somar os pontos necessários para deixar as posições incómodas na classificação. «Amanhã [domingo], é preciso competência. Temos de trabalhar muito, temos de correr muito, temos de ser organizados, temos de ser competentes a atacar e a defender», afirmou.

O técnico desvalorizou ainda o facto do Famalicão ser, atualmente, o último classificado da Liga, uma vez que o «campeonato está muito equilibrado» no fundo da tabela. «O campeonato está muito equilibrado e o próximo jogo é contra uma boa equipa, para nós a classificação não diz nada. Basta ver o que fez o Famalicão a época passada. A classificação é mentira neste momento, mas é mentira para muitas equipas», apontou.

Para o treinador, face ao «equilíbrio muito grande» na I Liga, a classificação atual não reflete o «real valor» das equipas. «Muitas das equipas podem passar pelos lugares de baixo e rapidamente saírem de lá para zonas intermédias de meio da tabela. O equilíbrio é grande e nós temos de andar muito e ser competentes para conseguir pontos», assinalou.

Questionado pelos pontos fortes do próximo adversário, o treinador destacou o «coletivo» e as «entradas de reforços» que se vão juntar aos «bons valores» que o plantel já tinha. «O Famalicão tem prestações do ponto vista exibicional que não corresponderam aos resultados [que obteve]. Eu não destaco o individual, mas há muitos bons jogadores individuais. Eu destaco o lado coletivo do Famalicão», salientou.

O treinador afirmou que pretende incutir uma «mentalidade vencedora» no plantel, uma vez que «ganhar tem de ser hábito» para a equipa açoriana. Nesse sentido, o treinador avançou que o «estado anímico» da equipa é positivo, devido à vitória diante do Moreirense na terça-feira que permitiu aos açorianos assegurarem uma presença histórica nos quartos de final da Taça de Portugal.

«O estado anímico é positivo. Percebemos que realizamos boas prestações e vimos também a passagem de uma eliminatória da Taça e Portugal que nos deu a possibilidade de sermos reconhecidos e estarmos onde nunca estivermos», apontou.

Para o campeonato, o Santa Clara vem de dois empates a uma bola, diante de Benfica e Boavista.

Já o Famalicão vem de duas derrotas, diante de FC Porto (4-1) e Tondela (1-0). Apesar da distância na tabela classificativa, apenas quatro pontos separam a equipa de João Pedro Sousa da de Daniel Ramos.