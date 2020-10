Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, após a derrota dos açorianos frente ao Sporting por 2-1:

«Se repararem, quantas iniciativas de pressão alta o Santa Clara teve na primeira parte? Foram muitas. Muitas tentativas de pressionar alto. É certo que não nos demos muito bem, errámos muito passes.»

«Se olharmos a segunda parte do Sporting, em termos de oportunidades, muito pouco. Bola sim, mas poucas oportunidades de golo. Não tivemos domínio, mas tivemos controlo. São coisas diferentes. Demos o domínio ao Sporting, mas controlámos bem o jogo.»

«Os detalhes fazem a diferença no aproveitar. Acabamos por sofrer de forma ingrata um golo que nos colocou numa situação que não queríamos. Tentámos ainda até ao final, mas com pouco tempo e com mérito do Sporting, já não conseguimos.»



[sobre os erros defensivos nos golos]

«Os erros fazem parte do jogo e há que saber lidar com eles sem problema algum, estamos aqui para isso também. Por isso, mesmo desagrados como é obvio com o resultado, a equipa trabalhou, fez por tentar merecer outro resultado. Não sei se é resultado justo ou não, sei que por aquilo que estávamos a fazer na segunda parte, perspetivávamos outro resultado.»