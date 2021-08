Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da derrota em Tondela (0-3), na ronda inaugural da Liga:

[Surpreendido com o resultado?]

- O resultado final de 3-0 parece que foi um jogo fácil, mas não foi um jogo fácil. Também não foi um jogo fácil para o Tondela. O Tondela acabou por merecer vencer, mas quanto a mim e quanto a nós, por números exagerados. Vale o que vale, mas 25 tentativas de golo, 25 remates, 15 não foram à baliza e não fizemos nenhum golo. O Tondela tem cinco remates à baliza e três golos, desde aí, eficácia. Mérito. O que nós não fizemos foi ser eficazes, porque tivemos mais bola, mais remates à baliza, tivemos mais tentativas de golo, mas não encontrámos a baliza do Tondela. Merecíamos marcar. O Tondela aproveitou bem. Foi inteligente e marcou primeiro, e o marcar primeiro, hoje, era extremamente importante.

[Desgaste com os jogos para da Liga Conferência?]

- Cansaço também mais notório no lado do Santa Clara, mais frescura por parte do Tondela. Isto, de jogo para jogo, temos de andar muito rápido. Nós para jogarmos aqui, jogamos quinta-feira. Isto é complicado, ainda para mais estando numa ilha. Jogámos quinta-feira, viajámos ontem de manhã, chegámos a Viseu à tarde, almoçámos às 15h30. Estas logísticas passam despercebidas. Andámos com dificuldades, não conseguimos preparar o jogo, porque temos jogo após jogo. São coisas que dificultam a nossa tarefa.

[Diferença entre a primeira e segunda parte?]

- Na primeira parte faltou-nos encontrar caminho de ligação. O Tondela contrariou-nos bem a nossa circulação e faltou-nos encontrar ligações entre a nossa linha defensiva, e, principalmente, entre a nossa linha média, para aproximarmos mais vezes com perigo. Foi isso que falámos ao intervalo. Na segunda parte fomos mais homogéneos, com maior controlo, fomos mais capazes de dificultar. Mas o que é certo é que acabámos por sofrer dois golos na segunda parte, onde fomos melhores.