Alex Pinto, futebolista português que joga pelos eslovacos do Dunajská Streda, afirmou esta quarta-feira em declarações à Agência Lusa que Portugal é «claramente favorito» no jogo de apuramento para o Euro 2024 contra a Eslováquia, em Bratislava. No entanto, sublinha a importância de a Seleção Nacional jogar ao seu melhor nível.

«Sendo sincero, Portugal é claramente favorito. Não há dúvida nenhuma. Nunca é fácil, as seleções estão cada vez melhores, cada vez com mais qualidade. Acredito que Portugal vai trazer os três pontos de Bratislava, não tenho dúvidas. Se jogar ao nível que Portugal sabe, vai trazer os três pontos», afirmou Alex Pinto.

O defesa direito de 25 anos salientou que a Eslováquia terá poucas hipóteses de travar a equipa das quinas, mas lembrou o valor do adversário, que inclui alguns jogadores conhecidos e o avançado Bozeník, que atua no Boavista.

«A Eslováquia tem feito uma boa qualificação, mudou de selecionador antes de começar a qualificação, é um selecionador italiano [Francesco Calzona], apareceram três jogadores novos que arrumaram um bocadinho a casa e melhoraram com este treinador», observou o defesa do atual quinto colocado da Liga eslovaca.

Para vencer, defende Alex Pinto, o conjunto da casa terá de ter alguma sorte.

«[A Eslováquia precisa] de ter de uma pontinha de sorte, defender bem e fechar os espaços. Não acredito que vão jogar taco a taco com Portugal, nem abertamente, porque será mais difícil para eles. Acredito mesmo que Portugal vai ganhar o jogo, mas no futebol não há 100% de certeza», sublinhou.

«Portugal tem de estar ao seu melhor nível. Se vier a 50 por cento, acredito que [a Eslováquia] pode fazer uma gracinha, mas espero que não. Quero que Portugal ganhe, como é obvio. E acho que vai ganhar, sinceramente», prosseguiu.

Alex Pinto comentou também o bom momento de forma do ponta de lança do Boavista: «O Bozenik está a fazer uma grande temporada, nem costuma ser titular [na seleção]. Eu acredito que pode ser [titular], porque tem estado bem, apesar do [Robert] Polievka estar a marcar golos, já mesmo no ano passado [tinha marcado].»

Portugal, recorde-se, enfrenta a Eslováquia em Bratislava na sexta-feira, às 19h45. Na segunda-feira, Portugal recebe o Luxemburgo no Algarve.