Roberto Martínez diz-se «sortudo» por trabalhar com os «melhores profissionais» no futebol europeu. Esta quinta-feira, o selecionador nacional teceu rasgados elogios ao índice de trabalho e esforço dos jogadores portugueses.

«O jogador português é competitivo e essa é uma grande virtude, difícil de encontrar. Na Federação Portuguesa de Futebol temos lendas como Pauleta, Hélder Postiga e João Pinto, o que mostra cultura e o que realmente é preciso para jogar pela seleção. O jogador português é o melhor profissional que há no futebol europeu», começou por dizer no almoço de empresários da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, em Lisboa.

Incumbido da tarefa de discursar sobre a liderança em grupo, Roberto Martínez gabou-se pela «sorte» de contar com um lote de 82 jogadores entre os «grandes campeonatos do mundo».

«A grande diferença dos grupos desportivos é a emoção de ganhar. A minha responsabilidade foi sempre de criar equipas ganhadoras e essa é a minha forma de trabalhar. Foi um sentimento especial [assumir o comando da seleção portuguesa], porque foi como voltar a casa. Encontrei uma federação com uma estrutura profissional», explanou.

Por fim, o técnico espanhol, de 50 anos, abordou a gestão dos egos: «É o mais positivo que existe. O importante é criar um ambiente de alto rendimento, de [bom] comportamento e compromisso».

No Europeu 2024, agendado para a Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, Portugal medirá forças com Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão). A estreia está agendada para 18 de junho, em Leipzig, diante da República Checa.