Bruno Fernandes, médio da seleção, que bisou diante da Finlândia (4-2), à flash da RTP.

«Um jogo muito bem trabalhado, principalmente na primeira parte, na qual fomos inteligentes na exploração dos momentos. Na segunda parte deixamos o jogo abrir, o que fez com que a Finlândia marcasse. Um momento de desconcentração, e um segundo momento em que poderíamos ter feito algo melhor. Serve de aviso, para percebermos que não está tudo perfeito. Mas, devemos extrair os muitos aspetos positivos.»

[Dupla com Conceição] «O Francisco teve um jogo muito bom, é um jogador elétrico e sem bola trabalha muito. Na reação à perda é muito rápido e está muito bem posicionado. Dá para ver que foi treinado pelo pai, que liga muito a esses pormenores. Queremos jogadores que possam dar qualidades diferentes, para sermos completos como grupo.»

[O que há a melhorar?] «Vão haver aspetos a melhorar. Sempre. Sofremos dois golos, mas temos o objetivo de não sofrer. Há que analisar. No Europeu será diferente. Não acho que tenhamos adormecido, mas não podemos dar tanto espaço nas costas, como no primeiro golo. Mas, vamos melhorar. No Europeu encontraremos equipas que jogam de forma diferente. O profissionalismo estará sempre em alta, mas sabemos que as emoções e a concentração no Europeu será diferente».