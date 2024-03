João Palhinha é o «rei» dos desarmes na Premier League e é mesmo um dos jogadores com mais recuperações de bola na Europa. Uma característica

«Estar sempre no sítio certo? Acho que é algo que já nasceu comigo. É uma das minhas melhores características. Tento meter a paixão dentro de campo, vocês já me conhecem, sabem o tipo de jogador que sou, tento meter tudo em campo e é uma das características que acaba por definir o meu jogo», comentou.

Na seleção, João Palhinha conta com a forte concorrência de jogadores como Rúben Neves, João Neves, Matheus Nunes, Vitinha e Otávio.

«São boas dores de cabeça que qualquer selecionador gostaria de ter. Olho para isso como uma coisa muito boa. Temos esses jogadores e muitos mais. Quem for lá para dentro dará sempre uma boa resposta, a qualidade está cá e podemos dar-nos ao luxo de ter essa rotatividade. Olho para os meus companheiros e sinto confiança com quem for jogar comigo. Estamos todos com muita vontade de conquistar coisas bonitas para Portugal», comentou.

Portugal teve uma qualificação tranquila, mas a concorrência nestes últimos jogos de preparação vai apertar. «Sim, acho que este jogo de preparação vai ser mais à semelhança do que vamos apanhar no Europeu. Mas a qualificação não tira nenhum mérito àquilo que fizemos., Acho que é um excelente teste. Quem jogar, quem for lá para dentro, vai dar uma boa resposta. Olho para este jogo como uma oportunidade para crescer. É óbvio que queremos ganhar e dar mais dores de cabeça ao selecionador», referiu ainda.