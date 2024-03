Roberto Martínez chamou 32 jogadores para os próximos jogos com a Suécia e Eslovénia, mas houve dois que destacou com especial carinho na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da convocatória: Pepe e Rafael Leão.

Pepe esteve em especial destaque no embate com o Arsenal, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogando 120 minutos frente ao líder da Premier League.«O desempenho do Pepe na Liga dos Campeões foi divinal, espetacular. Ver um jogador como ele a defender 210 minutos contra a melhor equipa de ataque da Premier League foi incrível. É por isso que está a jogar ao nível em que está. É um profissional exemplar e para nós está apto», destacou o selecionador.

Além da incrível capacidade física do central de 41 anos, o selecionador destaca ainda o bom balneário que o defesa do FC Porto proporciona. «O nosso balneário é um balneário melhor quando ele está na Seleção. Agora teremos os dois jogos em março e depois vamos ver. Para nós é uma figura importante», referiu ainda quanto a uma possível retirada de Pepe.

Outro jogador em boa forma é Rafael Leão, neste caso no ataque do Milan. «O Rafael tem muito protagonismo na Seleção. O golo faz parte, esse é o talento dele. A personalidade também tem um papel importante. Mostrou uma maturidade muito boa durante os jogos na Seleção. É um jogador muito importante para nós», destacou ainda o selecionador.