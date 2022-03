Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante a Macedónia do Norte, no jogo que carimbou o apuramento para o Mundial 2022:

[Se a seleção está melhor do que quando perdeu com a Sérvia:] «É óbvio que não podíamos ter falhado o apuramento ali, a qualidade desta equipa não permitia, mas o que é verdade é que pusemo-nos a jeito. Fizemos um golo cedo e depois abrandámos o rigor, a intensidade e quando fica assim, fica complicado. Acho que aquilo que mudou é que, desta vez, não nos pusemos a jeito. Tivemos um período, no último jogo [ndr: Turquia], mas soubemos resolver desta vez.»

«Parabéns aos jogadores, na atitude, na qualidade, estão de parabéns, mereciam isto e dar os parabéns ao público, aos 11 milhões de portugueses, são inexcedíveis no apoio e foram fantásticos aqui no estádio. É importante e logo à noit, quando chegar a casa, vou mais uma vez dar graças a Deus que é o que faço todos os dias.»