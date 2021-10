Fernando Santos considera que a goleada dos sub-21 ao Liechstenstein (11-0), na passada sexta-feira, é um bom resultado para a moral de jogadores que estão a crescer, mas também diz que o selecionador não pode tirar grandes ilações deste resultado desproporcional.

«Acho que é importante, para a formação dos jogadores, numa altura em que ainda estão a cimentar as suas bases. Por um lado pode ser perigoso, mas antes de mais, 11-0 é sempre de dar os parabéns, mas para mim, o selecionador, e com certeza também para o Rui [Jorge], é um jogo que não podes tirar grandes ilações», comentou.

O selecionador defende que , neste caso, num escalão já com jogadores seniores, com jogadores que jogam em grandes clubes, deveria haver um escalonamento de seleções. «Se calhar devíamos ter grupos diferenciados. Até aos sub-19 as coisas são diferentes, mas neste escalão os jogadores já são seniores. A maioria dos nossos jogadores já está em boas equipas. Mas o calendário é assim, é assim que temos de fazer», destacou ainda.