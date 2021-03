Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do estádio Josy Barthel, após a vitória por 3-1 no Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022. Sem declarar diretamente que deu o exemplo do Liverpool, o técnico luso abordou a situação dos reds da última época para esta enquanto falava da má entrada de Portugal no jogo desta terça-feira:

«Houve mérito do Luxemburgo nos primeiros 30 minutos, mas houve também demérito da nossa parte. Mas o futebol é isto. Olhamos para o futebol do mundo atual e sabe que é isto. Vemos equipas que no ano passado ganharam campeonatos com 15 pontos de avanço e este ano não têm os centrais, os médios recuaram para centrais, a equipa perdeu o controlo do jogo e está a não sei quantos pontos do primeiro.»