Titular - para surpresa até do próprio - no Portugal-Turquia desta terça-feira, Otávio foi preponderante na vitória da Seleção Nacional por 3-1 no jogo da meia-final do play-off de acesso ao Mundial 2022, ao assinar um golo e uma assistência, tendo sido eleito figura do jogo para o Maisfutebol.

«Que noite incrível e especial no Estádio do Dragão, uma grande vitória e a primeira final [símbolo de visto]. Juntos vamos conseguir o nosso objetivo», reagiu já nesta sexta-feira o jogador do FC Porto nas redes sociais.

Juntos vamos conseguir o nosso objectivo 🇵🇹💪🙏 pic.twitter.com/wjgXdOiV6N — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) March 25, 2022

Portugal volta a jogar na próxima terça-feira no Estádio do Dragão, agora diante da Macedónia do Norte, que venceu a Itália nesta quinta-feira. Se vencer garante a oitava participação em Mundiais e a sexta consecutiva.