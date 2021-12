A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciaram, esta quarta-feira, a realização de um Portugal-Espanha com antigas estrelas do futebol os dois países. O encontro vai ser realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, no próximo dia 17 de dezembro (sexta-feira).

Luís Figo, Rui Costa, Deco, Maniche ou Vítor Baía são, segundo a FPF e a RFEF, alguns dos nomes do lado de Portugal, enquanto do lado de Espanha vão estar figuras como David Villa, Mendieta, Morientes, Luís Garcia ou Marchena. «A constituição dos plantéis será atualizada regularmente», referem, ainda.

Em comunicado, as duas entidades justificam o encontro com o assinalar dos 100 anos primeiro jogo da seleção nacional portuguesa, precisamente ante a seleção espanhola, em Madrid, a 21 de dezembro de 1921.

O jogo, no pavilhão que é casa das modalidades do Sporting, tem apito inicial marcado para as 19h15.

Os ingressos para o 'jogo do centenário' têm um custo de cinco euros e estão à venda na bilheteira online do sítio da FPF.

«Para entrar no recinto do encontro será necessária a apresentação de teste negativo à covid-19 e certificado digital», refere ainda a FPF.