O experiente defesa central Pepe, do FC Porto, integra a lista final de convocados de Fernando Santos para o Mundial do Qatar.

O jogador lesionou-se no início de outubro, não voltou a jogar pelos dragões, mas Fernando Santos diz ter a garantia de que Pepe está em condições de dar o contributo à seleção de Portugal.

«A última reunião que tive hoje de manhã, antes de divulgar a convocatória, foi com o departamento clínico. E a resposta que obtive foi de que não há jogadores inaptos para a seleção. Por vezes há jogadores em dúvida, mas a informação que me deram foi que todos estavam aptos», informou em conferência de imprensa.

Além de Pepe, Fernando Santos chamou para o centro da defesa o indiscutível Rúben Dias, a novidade António Silva, do Benfica, e Danilo, médio de raiz que tem sido adaptado à posição.

Porém, o selecionador defende que, ao contrário do que aconteceu anteriormente, o jogador do Paris Saint-Germain, não parte para esta competição como uma «adaptação».

«Estão quatro centrais convocados. Neste momento, o Danilo não parte como adaptado. Desta vez ele vai como central. Claro que pode jogar a médio se for necessário em algum jogo, é uma posição que ele sabe fazer. Mas vão quatro centrais e ele é um deles», realça.

Já no que diz respeito à opção pelo jovem defesa do Benfica, ainda sem nenhuma internacionalização AA, Fernando Santos recusou responder de forma objetiva, justificando com «as observações e análise» que a equipa técnica fez.

De resto, na conferência de anúncio dos convocados, a resposta foi semelhante sempre que o selecionador foi questionado sobre a integração, ou não, de cada jogador na lista final para o Mundial.