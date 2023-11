Sem os lesionados Pepe e Danilo, Rúben Dias, com 26 anos, é o defesa-central mais velho da seleção, à frente de António Silva (20), Gonçalo Inácio (22) e Toti Gomes (24). Apesar do dado curioso, o jogador do Manchester City garantiu que vai encarar o duplo compromisso de Portugal com «a mesma responsabilidade de sempre».

«Ainda não tinha pensado nisso. É a mesma responsabilidade de sempre. Quer quando cheguei e agora, a responsabilidade que assumo perante a minha presença neste contexto é a mesma. Neste momento sou o mais velho, mas a nível de seriedade e da maneira como me entrego ao trabalho nada muda. É um processo natural», afirmou Rúben Dias em conferência de imprensa.

Portugal já tem presença confirmada no Europeu de 2024 e o central do City considera que os portugueses podem sonhar com um feito igual ao de 2016, desde que tenham «os pés assentes no chão».

«O sonho não tem data para começar nem para terminar. É um sonho permanente e de quem é português. Temos qualidade suficiente para sonhar cada vez que temos uma nova competição pela frente. Sonhar sempre, com os pés assentes no chão, porque senão qualquer sonho pode ficar desmedido», vincou.