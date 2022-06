Gonçalo Guedes marcou o segundo golo na vitória de Portugal sobre a Rep. Checa, no final de uma época bastante positiva em termos individuais ao serviço do Valência, que parece ter-lhe aberto as portas a uma possível transferência.

[Competição parece talhada para Guedes que marcou na final que Portugal venceu em 2019]

«Foi um grande momento ter feito o golo na final e ter dado aa vitória, mas é mais importante realçar os grandes jogos da equipa e o grande trabalho que estamos a fazer. Estamos em primeiro e queremos continuar, por isso temos de dar o máximo para vencer.»

[voltou a marcar pela seleção num 9 de junho, tal como na final de 2019]

«[risos] Por acaso recebi algumas mensagens dos meus amigos. Mas acho que não tem nada a ver. Entrei da mesma forma no jogo, só queria ajudar a equipa ao máximo.»

[Tem vontade de continuar no Valência?]

«Neste momento não sei. Tenho contrato por mais dois anos e tenho de o cumprir. Se houver alguma situação que seja melhor para o Valência e para mim, tem de se pensar. Mas o futuro dirá.»

[o que acha de Gattuso, que foi apresentado nesta quinta-feira como treinador do Valência?]

«É um treinador que respeito muito. Tem demonstrado ao longo dos anos que pode fazer bons trabalhos. Esperemos que o faça e que entre da melhor forma.»

[é treinador para o futebol de Guedes?]

«Eu tenho de me adaptar a todos os treinadores, estar preparado para todo o tipo de futebol e fazer o que o treinador pede.»