O onze inicial que Fernando Santos escolheu para a partida da terceira e última jornada do Grupo H do Mundial 2022, que terminou em derrota frente à Coreia do Sul (2-1), configura a média de idade mais baixa das equipas lusas em Campeonatos do Mundo desde o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, em 1966.

A equipa inicial desta sexta-feira perfaz uma média de 27 anos e 198 dias, enquanto no Mundial de 1966, disputado em Inglaterra e onde participou Eusébio, foi de 27 anos e 76 dias.

Refira-se que Fernando Santos fez várias mexidas nas opções iniciais e até jogou com Pepe e Cristiano Ronaldo, que têm 39 e 37 anos, respetivamente. Por outro lado, António Silva, de 19 anos, alinhou na defesa e tornou-se o mais jovem português em Mundiais.

Portugal's starting XI for this game against South Korea has the youngest average age (27y 198d) of any Portuguese World Cup team since their 3rd/4th place playoff at the 1966 World Cup (27y 76d) - Eusébio's final World Cup appearance. pic.twitter.com/z6U8KJQ4i1