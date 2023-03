Roberto Martínez anunciou a sua primeira convocatória num português quase fluente e deixou claro que esta sua primeira seleção de jogadores não é propriamente um corte com o passado ou o início de uma revolução. Para o treinador espanhol trata-se, acima de tudo, de um «ponto de partida» e o primeiro objetivo, antes de todos os outros, é entrar a ganhar, porque, lembra o selecionador, os primeiros dois jogos, com o Liechtenstein e Luxemburgo, contam já para a qualificação para o Euro2024.

O novo selecionador começou por pedir desculpa pelo «portunhol», lembrando está apenas «há dois meses a estudar português», mas a verdade é que falou de forma quase fluente, num português gramaticalmente correto, com uma transmissão clara das suas ideias e só teve de recorrer a algumas «bengalas» de espanhol para cobrir algumas lacunas em relação à língua portuguesa.

Logo a seguir, anunciou os 26 nomes que elegeu, entre os quais apenas dois não estiveram no Campeonato do Mundo do Qatar. «É um ponto de partida. Esta equipa tem muita qualidade, muita experiência, agora preciso de trabalhar com os jogadores. Todos os jogos são importantes, estes jogos não são para fazer experiências, são para ganhar, jogar bem e crescer. É importante ter uma ideia muito clara e a partir daí começar a trabalhar com os jogadores», começou por explicar.

O selecionador explicou depois que este não será o melhor momento para fazer uma rotura com o passado, mas sim de «olhar para a frente», para o futuro. «O jogador português é muito completo, muito competitivo, precisa de informação tática. É um jogador com grande capacidade criativa. Queremos tirar proveito da qualidade dos jogadores, não é altura de olhar para trás, é altura de olhar para a frente. Quero deixar isso muito claro», prosseguiu.

A concentração está marcada para segunda-feira, o primeiro jogo com o Liechtenstein é na quinta-feira e o segundo jogo será no domingo no Luxemburgo. Roberto Martínez mal vai ter tempo para conhecer os jogadores. «Sim, é um espaço curto, mas o futebol internacional é mesmo assim. Na minha experiência, são jogos muito importantes, os resultados contam para a qualificação para um Europeu. Tempo insuficiente para conhecer os jogadores pessoalmente, vamos tentar ciar uma equipa conjunta clara para jogarmos esses jogos», comentou.

Roberto Martínez vai estrear-se, desde logo, com dois jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. O novo selecionador não teve oportunidade de realizar jogos de preparação, mas também é verdade que Liechtenstein e Luxemburgo serão dois adversários acessíveis para uma seleção com os créditos de Portugal. «O futebol internacional é competitivo. Não existem jogos fáceis. É importante trabalhar bem, trabalhar com muita intensidade, conhecer o adversário», destacou.

O selecionador destacou-se ao serviço da Bélgica pelo futebol ofensivo que apresentou, mas, nesta altura, o selecionador diz que mais importante do que «ganhar por muitos», é mesmo ganhar os dois próximos compromissos. «É preciso ganhar, cada jogo é diferente, mas quero ver um jogo alegre onde há muito compromisso. A equipa deve manter todas as qualidades e tentar ganhar, não importa o resultado», esclareceu.

Em resumo, para Roberto Martínez esta convocatória não é mais do que um ponto de partida. «Todas as convocatórias a são difíceis, mas acho que temos muita, muita informação. Estamos contentes como a forma de trabalhar da federação, mas este estágio é para ganharmos os dois jogos. É o primeiro passo. Agora é uma oportunidade para trabalhar com os jogadores. Temos dez jogos para a qualificação, é muito importante cada estágio. A partir daqui vamos criar uma boa equipa, que tenha um bom equilíbrio», referiu.

A terminar, o selecionador deixou uma mensagem dirigida aos portugueses. «Para os adeptos é um momento importante, o primeiro jogo em Alvalade é uma oportunidade para mostrarmos como queremos jogar, mas é ainda um ponto de partida. A mensagem aos adeptos é que precisamos deles para fazer uma grande equipa», destacou ainda.