A primeira convocatória de Roberto Martínez ficou marcada por duas novidades, mas também pelas muitas ausências, de jogadores como Wiliam Carvalho, Florentino Luís, Pedro Gonçalves ou Nuno Santos. O selecionador assume que deixou de fora «jogadores de qualidade», mas saudou a concorrência que espera instaurar no grupo.

O selecionador assumiu, desde logo, «dificuldades» nesta primeira convocatória, destacando a «quantidade» e, acima de tudo, a «qualidade», fazendo uma referência especial, em relação aos que ficaram de fora, a Pedro Gonçalves e Florentino.

«Sim. Temos muitos, muitos jogadores com qualidade para a seleção. O Pote está a um nível para jogar na seleção, mas temos muitos jogadores que jogam na mesma posição. É uma situação que temos para este estágio que será um ponto de partida», começou por enunciar.

Uma convocatória que não é uma porta fechada, o selecionador quer ver muita luta por cada lugar nos próximos tempos. «Preciso de criar o ambiente competitivo, um ambiente de alta pressão. A competição para os jogadores é importante. O Florentino, o [Pedro] Gonçalves, são jogadores importantes, fazem parte da seleção», deixou claro.

Para Roberto Martínez, esta primeira convocatória é apenas «um ponto de partida». «É uma lista muito importante porque é um ponto de partida. Acho que há 85 jogadores que podem estar na convocatória, mas aqui o importante é que os jogadores têm de estar preparados. É uma lista com muita informação, com muito trabalho, uma lista muito difícil. É importante que os jogadores agora trabalhem no campo, é o início de tudo para criar uma equipa base», referiu ainda.