A Macedónia do Norte estará extremamente motivada para defrontar Portugal no Estádio do Dragão, nesta terça-feira (19h45), na final do play-off de apuramento para o Mundial de 2022. Fernando Santos está a par dessa determinação e espera idêntica postura dos seus jogadores.

«O último jogo deles frente à Itália pode deixar uma marca que não é verdadeira. Se virmos o jogo deles com a Alemanha, mesmo em casa, foi diferente e teve dois jogadores que não defrontaram a Itália. Um deles, como o selecionador macedónio disse, é o Elmas do Nápoles», começou por dizer.

O selecionador destaca a qualidade de Elif Elmas e Enis Bardhi. «O Elmas é o melhor jogador da Macedónia e ele e o jogador do Levante (Bardhi) trazem a esta equipa essa qualidade de posso e circulação da bola», explicou.

«É o jogo das suas vidas, para o país, mas para nós também é. Temos de responder por igual na determinação, na entrega, e depois na intensidade de jogo. Acredito que sim, que isso vai acontecer e que nós vamos estar no Qatar», acrescentou Fernando Santos.

Portugal tem a lição bem estudada para o jogo desta terça-feira. «Estudámos bem a equipa da Macedónia do Norte, ontem falámos da organização defensiva e do que temos de fazer para a contrariar, hoje vamos falar dos momentos ofensivos, como contrariar e como reagir no momento de perda. Isso não tem a ver com um jogador que entra ou que sai, mas sim com a dinâmica da equipa.

«Contamos com o apoio incondicional dos 11 milhões de portugueses, tal como fizeram aqui na quinta-feira, ou em casa. É isso que teremos também amanhã, irão com certeza dar ainda mais força aos jogadores», rematou o selecionador de Portugal.

